Россия создает ударную группировку на Криворожском направлении. Вероятно, РФ готовится к контрнаступлению, чтобы выйти на админграницу Херсонской области.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"Ситуация в операционной зоне на юге сложная и напряженная. Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне вероятна и подготовка вражеского контрнаступления с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера сообщалось, что россияне перебрасывают на юг Украины практически все свои имеющиеся резервы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 161-й день. "Страна" следит за происходящим 3 августа в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 160-го дня войны. Украинские власти сообщили, что в районе Авдеевки наступление россиян потерпело неудачу, а вблизи Песок продолжаются бои и есть частичный успех у противника. Из Донецкой области началась обязательная эвакуация. Ближе к вечеру россияне нанесли ракетные удары по Кировоградской, Винницкой и Львовской областям. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что возвращать территории ближе к зиме будет трудно, поэтому для украинской армии следующие месяцы станут решающими.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.