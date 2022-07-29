Далеко не все в среде украинских экспертов разделяют позиции советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о переходе российских войск в оборону на херсонском театре военных действий. Более того, звучит мнение, что не Украина, а Россия готовится там к наступлению.

Большой пост об этом написал координатор "Информнапалма" и "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

Он считает, что Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины. Помимо боеприпасов, идут поставки танков на северо-запад Херсонской области (то есть там, где ВСУ захватили плацдарм на берегу Ингульца). Танки - наступательное вооружение. Также в Крыму формируются диверсионно-разведывательные части в количестве 32 групп.

Они, а также десантники перебрасываются не только на границу с Николаевской, но и с Днепропетровской областью (Криворожский район). В частности, к переброске готовят 106-ю тульскую дивизию ВДВ, чьи офицеры уже прибыли на рекогносцировку в южную зону "спецоперации". Всего на Южнобугском направлении сконцентрировано 14-15 десантных батальонно-тактических групп общей численностью до 8500 человек. Планируется нарастить их группировку до 11 тысяч. Только за последнюю неделю из Мариуполя в Новую Каховку перебросили до шести БТГ, в основном состоящих из десантных войск.

Из Мелитополя в Херсон перебрасываются войска для наведения понтонных переправ. На месте уже две инженерно-саперные тактические группы для форсирования Южного Буга, полагает Машовец. Идёт усиленное формирование новых артиллерийских дивизионов (например, привезли до 16 единиц крупнокалиберных 207-миллиметровых "Пионов").

А также по новому принципу формируются склады боеприпасов - их стали сильнее рассредоточивать. Машовец перечисляет и другие факторы, из которых он делает вывод, что группировка РФ не оборонительная, а наступательная. И у нее два вектора движения - на Николаев или Кривой Рог. По мнению эксперта, юг и будет направлением главного удара россиян, на остальных же участках, включая Донбасс, они перейдут к "активной обороне" (что не будет исключать локальных наступлений).

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон.