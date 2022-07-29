На юге Украины ожидаются масштабные бои. Иллюстративное фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Далеко не все в среде украинских экспертов разделяют позиции советника главы Офиса президента Алексея Арестовича о переходе российских войск в оборону на херсонском театре военных действий. Более того, звучит мнение, что не Украина, а Россия готовится там к наступлению.

Большой пост об этом написал координатор "Информнапалма" и "Информационного сопротивления" Константин Машовец.

Он считает, что Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины. Помимо боеприпасов, идут поставки танков на северо-запад Херсонской области (то есть там, где ВСУ захватили плацдарм на берегу Ингульца). Танки - наступательное вооружение. Также в Крыму формируются диверсионно-разведывательные части в количестве 32 групп.

Они, а также десантники перебрасываются не только на границу с Николаевской, но и с Днепропетровской областью (Криворожский район). В частности, к переброске готовят 106-ю тульскую дивизию ВДВ, чьи офицеры уже прибыли на рекогносцировку в южную зону "спецоперации". Всего на Южнобугском направлении сконцентрировано 14-15 десантных батальонно-тактических групп общей численностью до 8500 человек. Планируется нарастить их группировку до 11 тысяч. Только за последнюю неделю из Мариуполя в Новую Каховку перебросили до шести БТГ, в основном состоящих из десантных войск.

Из Мелитополя в Херсон перебрасываются войска для наведения понтонных переправ. На месте уже две инженерно-саперные тактические группы для форсирования Южного Буга, полагает Машовец. Идёт усиленное формирование новых артиллерийских дивизионов (например, привезли до 16 единиц крупнокалиберных 207-миллиметровых "Пионов").

А также по новому принципу формируются склады боеприпасов - их стали сильнее рассредоточивать. Машовец перечисляет и другие факторы, из которых он делает вывод, что группировка РФ не оборонительная, а наступательная. И у нее два вектора движения - на Николаев или Кривой Рог. По мнению эксперта, юг и будет направлением главного удара россиян, на остальных же участках, включая Донбасс, они перейдут к "активной обороне" (что не будет исключать локальных наступлений).

Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины

Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины

Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины

Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины

Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины

Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины

Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины

Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины

Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины

Россия ведёт масштабную переброску войск на юг Украины

Тем временем, война в Украине продолжается уже 156-й день. "Страна" следит за происходящим 29 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 155-го дня войны. Основное наступление россиян разворачивалось к югу и востоку от Бахмута. Британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Однако Генштаб сообщил лишь о неудачной попытке войск РФ атаковать Белогорку в Херсонской области. В РФ заявили о намерениях уже в сентябре "узаконить" захват территорий через проведение "референдумов". Сенат США принял резолюцию с призывом присвоить РФ статус страны-спонсора терроризма.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, может ли начаться война РФ с НАТО из-за Украины по версии американского аналитического центра Rand Corporation, одним из главных заказчиков которого является Пентагон. 

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