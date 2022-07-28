Херсон и пригородные оккупированные территории, вероятно, могут быть освобождены к концу сентября. Украина имеет силы, чтобы провести успешное контрнаступление, которое уже началось.

Такое мнение высказал бывший чиновник министерства обороны США Крис Догерти, пишет "Радио Азаттык".

"Если мы примем за юг Херсон и область вокруг него, то, я думаю, к концу сентября они (ВСУ - Ред.) возможно, смогут добиться успеха", - сказал он.

Вместе с тем, он считает, что Крым отвоевать вряд ли получится.

"Если мы включим Крым и остальную часть юга Украины, то здесь ответ будет отрицательным. Скорее всего, это недостижимо, учитывая вооружение и материальное обеспечение, которое есть сейчас в распоряжении украинцев", - заявил Догерти.

Напомним, ранее советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что украинские войска деоккупируют регион уже к сентябрю.

Сегодня британская разведка заявила, что контрнаступление Украины в Херсонской области набирает обороты. Позже советник Ермака сказал, что "операция по освобождению Херсона уже началась".

Также мы писали, что ВСУ освободили два населенных пункта на севере Херсонской области.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 155-й день. "Страна" следит за главными новостями 28 июля в обновляемом материале.

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