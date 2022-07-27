ВСУ освободили села Андреевка и Лозовое на севере Херсонской области, на левом берегу реки Ингулец.

Об этом в ночь на 27 июля сообщило оперативное командование "Юг".

О том, что россияне контратакуют Андреевку, Генштаб ВСУ сообщал еще на прошлой неделе. То есть уже тогда этот населенный пункт был, видимо, под контролем украинских войск.

Командование "Юг" сегодня ночью сообщило, что украинская авиация поразила в районе Андреевки опорный пункт российских войск. Таким образом, село освобождено.

В Лозовом ВСУ закрепили свои позиции несколькими днями ранее, говорится в сводке.

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