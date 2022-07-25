Россияне уже третий день перебрасывают в Херсонскую область военную технику.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

По его словам, колонны идут через дамбу в Новой Каховке, которая хоть и обстреливается украинскими войсками, но в целом является проездной.

Также по словам Арестовича, ВСУ "кое-что неправильно сделали" на севере области в Высокополье, поэтому окружение российских войск там сорвалось.

Советник Ермака сообщил, что россияне начали наносить по украинским силам в Высокополье артиллерийские и авиационные удары, что свело на нет попытки окружения.

Напомним, Алексей Арестович дал понять, что окружения войск РФ в Херсонской области пока нет.

Также мы писали, что по словам Алексея Арестовича, Херсонскую область удерживают 15 тысяч российских военных.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.