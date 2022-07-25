С юга Украины сообщают о массированной переброске российских войск в сторону Херсона.

Технику видели в Мелитополе Запорожской области и Новоалексеевке Херсонской области. Соответствующие видео публикуют в соцсетях.

Ранее мы писали, что в британской разведке считают, что в РФ серьезно отнеслись к заявлениям Киева о контрнаступлении на юге и укрепляют оборону. Сообщалось, что укрепление включает передвижения живой силы, техники и средств обороны между Мариуполем и Запорожьем, а также в Херсоне. Российские силы в Мелитополе тоже усиливают меры безопасности.

Также мы писали, что недавно ВСУ нанесли удар по ж/д переезду в Запорожской области, который россияне использовали для переброски войск.

Война в Украине продолжается уже 152-й день. "Страна" следит за происходящим 25 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 151-го дня войны. На фронте установилось некое затишье - со вспышками штурмовых действий и обстрелов на уже давно тлеющих участках. Британская разведка считает, что российские наступательные действия по-прежнему сосредоточены на Бахмутском направлении, но наступление идет медленно. Институт изучения войны предполагает, что россияне продвигаются ближе к Северску. Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань заявил, что Херсонскую область освободят к сентябрю. А в разведке Британии сообщили, что РФ заявила о расширении целей "спецоперации", готовя почву к "референдумам" на юге Украины.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.