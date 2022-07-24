В ночь на воскресенье, 24 июля, Вооруженные Силы Украины нанесли удар по железнодорожному полотну и переезду в захваченном россиянами селе Новобогдановка Запорожской области.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров у себя в телеграм-канале.

"Повреждена железнодорожная инфраструктура в Мелитопольском районе, которая использовалась оккупантами для перевозки военной техники и личного состава в направлении Васильевка и Токмак. Это значительно усложняет логистику врага", - написал Федоров.

Фото: Telegram/Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Информацию о повреждении железной дороги подтведил и телеграм-канал "СтратКом ВСУ".

"В селе Новобогдановка наши Боинги нанесли точный удар по железнодорожному полотну и переезду, тем самым усложнив подвоз врагу", - говорится в сообщении. Подтвердила удар и назначенная РФ "администрация" Запорожской области, опубликовав фото последствий.

Скриншот: Telegram/Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".