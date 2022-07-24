МИД РФ подтвердил российский удар по порту Одессы. Об этом в Telegram-канале сообила спикер ведомства Мария Захарова.

"Ракеты Калибр уничтожили объект военной инфраструктуры одесского порта, высокоточным ударом отправив украинский военный катер по любимому киевским режимом адресу", - утверждает Захарова.

Отметим, что это первое официальное подтверждение Россией удара по порту.

Ранее в Турции заявляли, что Минобороны РФ отрицает, что удар наносила российская армия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что удар "Калибрами" по Одессе уничтожил возможность для диалога с Россией.

Также мы писали, что в МИД Украины назвали обстрел Одессы "плевком Путина" в лицо генсеку ООН и Эрдогану.

Война в Украине продолжается уже 151-й день. "Страна" следит за главными новостями 24 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 150-го дня войны. На Донбассе противник подошел вплотную к Северску. Россияне нанесли удар по Одесскому торговому порту. На захваченных РФ территориях Запорожской и Херсонской областей издали "указы" о создании "избирательной комиссии" для проведения "референдума по присоединению к России". В США, отвечая на вопрос, будут ли Украине предоставлять ракеты дальностью 300 километров, ответили отрицательно.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, как происходит мобилизация в Украине, почему повестки раздают на улицах, кого призывают в ВСУ и за сколько "отмазывают".