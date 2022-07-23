В то время, пока Минобороны России не комментирует удара по Одесском порту, депутат Госдумы Евгений Попов заявил, что это дело рук РФ.

В беседе с "Би-би-си" Попов заявил, что целью российского удара были ракетные системы Harpoon, которые якобы находились в порту.

"Мы атаковали военную инфраструктуру в одесском порту. И вам хорошо знакомы названия ракет. Это ракеты "Гарпун". Они базировались в Одессе, и мы их уничтожили", - сказал депутат.

Он считает, что в Москве не нарушили стамбульское соглашение.

"Мы просто разрушили военную инфраструктуру Украины", - добавил Попов.

Напомним, в субботу, 23 июля, по Одессе нанесли ракетные удары. Местные Telegram-каналы сообщили, что взрывов было около десятка. Большинство ракет были сбиты украинской системой ПВО. Позже пришло официальное подтверждение: россияне атаковали Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр", о чем сообщили в Оперативном командовании "Юг".

Ранее мы писали, что в МИД Украины назвали обстрел Одессы "плевком Путина" в лицо генсеку ООН и Эрдогану.

Также "Страна" публиковала видео последствий удара по Одесскому порту.

Война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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