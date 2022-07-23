МИД Украины отреагировало на обстрел порта Одесса и связал его с заключённым вчера "зерновым" соглашением по разблокированию украинских портов.

Об этом заявил спикер украинского МИД Олег Николенко.

Он призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках подписанного вчера соглашения о безопасном экспорте зерна.

Сегодняшний обстрел Одессы он назвал "плевком Путина" в лицо генсеку ООН и президенту Турции Эрдогану. "Меньше 24 часов понадобилось РФ, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", - сказал Николенко.

На обстрел одесского порта отреагировал и глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Вчера договорились об экспорте зерна морем, а сегодня россияне бьют по Одесскому порт. Это российская дипломатическая дихотомия", - написал он в соцсети.

Напомним, вчера в Стамбуле представители России, Турции и ООН подписали соглашение по экспорту украинского зерна.

А сегодня сообщалось, что по Одессе нанесен массированный ракетный удар. В порту начался пожар.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 150-й день. "Страна" следит за происходящим 23 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 149-го дня войны. На Донбассе идут бои практически позиционные с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута. В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак в районе Ингульца, который разграничивает область с Николаевской и Днепропетровской. Тем временем власти Украины анонсируют контрнаступление ВСУ на юге страны.

В Стамбуле было подписано соглашение по экспорту зерна из Украины и России и частичной деблокаде черноморских портов.

Также в пятницу на въезде в Украину изъяли украинский паспорт у главы Штаба обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана. В страну его не впускают под предлогом того, что документ аннулирован.

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