Появилось официальное объяснение взрыва, который слышали сегодня одесситы.

Его дало оперативное командование "Юг".

"В Одесской области враг продолжает проведение воздушной разведки, запуская беспилотные летательные аппараты по направлению моря. При попытке освещения побережья и портовой инфраструктуры вражеский БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны", - сообщили в командовании.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.