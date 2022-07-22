Системы ПВО, которые Германия обещала передать Украине, находятся в производстве и будут готовы к концу лета.

Об этом в интервью "Немецкой волне" сообщила глава МИД страны Анналена Бербок.

"Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, "IRIS-T" – одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И так мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше", - сказала Бербок.

Напомним, Британия предоставит Украине десятки артиллерийских орудий и более 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия.

Также мы писали, что в Германии модернизируют три десятка БМП "Marder" для круговых поставок оружия в Украину.

Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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