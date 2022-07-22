В МИД ФРГ рассказали, когда будут готовы к отправке обещанные Украине системы ПВО IRIS-T
Системы ПВО, которые Германия обещала передать Украине, находятся в производстве и будут готовы к концу лета.
Об этом в интервью "Немецкой волне" сообщила глава МИД страны Анналена Бербок.
"Наша проблема, как и у многих европейских государств, состоит в том, что в запасах есть не все, что нужно Украине. Поэтому мы отправим в Украину, например, "IRIS-T" – одну из самых современных систем противовоздушной обороны, которая сейчас находится только на стадии производства и, надеюсь, будет готова в конце лета. И так мы всегда проверяем, что еще можно сделать, чтобы поддержать Украину еще больше", - сказала Бербок.
Напомним, Британия предоставит Украине десятки артиллерийских орудий и более 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия.
Также мы писали, что в Германии модернизируют три десятка БМП "Marder" для круговых поставок оружия в Украину.
Война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.
Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.
Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.