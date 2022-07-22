Европейское полицейское управление сообщило о наличии признаков контрабанды оружия из Украины.

Об этом пишет издание Spiegel.

Так, были зафиксированы случаи торговли на черном рынке огнестрельным оружием и товарами военного назначения.

Об этом заявил спикер Европола Яп Оп Ген Оорт.

Кроме того, расследователи из стран Евросоюза обнаружили "признаки торговли тяжелым военным вооружением".

"Есть риск, что оружие попадет в руки организованных преступников или террористов", – сказал спикер ведомства.

Ранее мы писали, что СНБО и Минобороны Украины запустили функцию контроля поставок вооружений с Запада. На фоне постоянной дезинформации и фейков по поставкам оружия запущен новый модуль "СОТА", что позволит контролировать новые поставки вооружения.

Также "Страна" сообщала, что Евросоюз создаст в Молдове центр борьбы с незаконной торговлей оружием из Украины.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

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