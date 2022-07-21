Аппарат СНБО вместе с Минобороны запустили новый модуль информационно-аналитической системы "СОТА" по поставкам вооружения от стран-партнеров.

Об этом сообщил на презентации нового модуля "СОТА" секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

"Все, что пересекает нашу границу (вооружение от западных партнеров), находится под пристальным контролем, в чем можно будет убедиться", – заявил секретарь СНБО.

По его словам, на фоне постоянной дезинформации и фейков по поставкам оружия запущен новый модуль "СОТА", что позволит контролировать новые поставки вооружения.

Напомним, НАТО и ЕС хотят ужесточить контроль за передачей Украине оружия, чтобы его не продавали на черном рынке.

Тем временем Испания готова передать Украине 10 танков Leopard и 20 БТР, а Германии заявили, что поставят Украине 20 танков Leopard только в следующем году.

Как писала "Страна", правительство Германии обнародовало полные списки оружия, которое уже передали и планируют отправить Украине.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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