Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что его страна направит Украине десятки артиллерийских орудий, более 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия и другую военную помощь. Об этом сообщают в четверг западные СМИ.

"Вместе с нашими международными партнерами мы снабдим Украину инструментами для защиты своей страны", - заявил Уоллес.

Он отметил, что Великобритания также предоставит Украине несколько РЛС контрбатарейной борьбы, сотни беспилотников и более 50 тыс. единиц боеприпасов.

Ранее Уоллес отказывался передавать Украине танки своего производства, считая, управление ними слишком сложным для украинцев. Однако украинские военные прошли в Британии курсы специального обучения,

Также "Страна" публиковала видео тренировок украинских военных в Британии.

А в прошлом месяце уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал Зеленскому продолжение поддержки Украины от Британии.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.