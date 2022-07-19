Пока только Британия и Польша высказали интерес к подробным военным гарантиям Украине на двусторонней основе.

Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак в интервью "НВ".

"Сегодня мы ведем переговоры в первую очередь с такими странами как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Польша, Турция, Австралия и многие другие.

Я не говорю, что они сказали: да, мы готовы. Нам Будапештский меморандум №2 не интересен. Думаю, что это будет такая конструкция, в которой будет большая сделка со многими участниками, а затем дополнительно будут двусторонние, более подробные договоры с нашими партнерами.

Сегодня о заинтересованности в таких договорах заявили Великобритания и Польша, в принципе мы говорим и с США", – рассказал Ермак.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что гарантии безопасности, которые готов дать Запад Украине после войны, будут касаться поставок вооружения, но не более.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.