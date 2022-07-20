Йельская школа выяснила, какие страны вывели больше всего компаний из России после вторжения в Украину.

Об этом говорится в соответствующей инфографике, опубликованной в AFP.

В лидерах такие страны:

США,

Британия,

Германия,

Польша,

Швейцария,

Финляндия.

Всего две компании вывела Италия - одна из крупнейших экономик ЕС. По одной компании закрыли Австрия и Бельгия. При этом ни одной своей фирмы в России не закрыл Китай.

Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola объявила, что больше не будет производить и продавать свои напитки в России.

Также мы писали, что Microsoft запретила скачивание последних версий Windows в России.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.