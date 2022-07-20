США, Британия и Германия вывели из РФ больше всего компаний после ее вторжения в Украину. Инфографика
Йельская школа выяснила, какие страны вывели больше всего компаний из России после вторжения в Украину.
Об этом говорится в соответствующей инфографике, опубликованной в AFP.
В лидерах такие страны:
- США,
- Британия,
- Германия,
- Польша,
- Швейцария,
- Финляндия.
Всего две компании вывела Италия - одна из крупнейших экономик ЕС. По одной компании закрыли Австрия и Бельгия. При этом ни одной своей фирмы в России не закрыл Китай.
Ранее сообщалось, что компания Coca-Cola объявила, что больше не будет производить и продавать свои напитки в России.
Также мы писали, что Microsoft запретила скачивание последних версий Windows в России.
Тем временем, война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.
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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.