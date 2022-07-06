Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что недавно в Великобританию на обучение прибыла первая группа украинских военнослужащих.

Об этом говорится в его заявлении, обнародованном на сайте британского парламента.

Украинские солдаты пройдут курсы, основанные на базовой военной подготовке в Великобритании. Они включают обучение обращению с оружием, оказанию первой помощи на поле боя, боевым навыкам, тактике патрулирования и законам вооруженных конфликтов. Каждый курс будет длиться несколько недель.

"Мы стремимся увеличить масштаб и частоту этих курсов в соответствии с украинскими требованиями. Мы также обсуждаем с международными партнерами варианты расширения их участия в программе обучения, конструктивно работая со странами, готовыми оказать поддержку, предоставив инструкторов или оборудование", - заявил Уоллес.

Ранее Арестович анонсировал обучение украинских военных в Британии из-за постоянных обстрелов учебных центров.

Также сообщалось, по, данным СМИ, обучения по использованию западного оружия и тренировки украинских военных стали менее интенсивными.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 133-й день. Мы следим следим за главными новостями 6 июля в обновляемом материале.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в новом выпуске блога "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.