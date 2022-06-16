Для всех украинских военнослужащих (кроме срочников) хотят ввести пятидневную рабочую неделю с двумя выходными днями.

Об этом сообщил в Telegram постпред Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Мельничук рассказал, что такое предложение содержится в законопроекте, предложенном правительством и одобренном комитетом Верховной Рады по обороне.

Также предлагается урегулировать вопрос о предоставлении военнослужащим возможности ухода за больным ребенком.

Ранее мы писали, что поступать в высшие учебные заведения МВД Украины теперь можно по упрощённым правилам.

Война в Украине продолжается уже 113-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июня в обновляемом материале.

Также мы подводили итоги 112-го дня войны. В Луганской области россияне активно бомбили Лисичанск и наступали по всем направлениям. В Северодонецке продолжались бои в районе "Азота". Издание The Telegraph сообщило, что двое американцев, воевавших за Украину, были взяты в плен во время боев с российскими войсками. В США объявили о новом пакете военной помощи Украине на миллиард.

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