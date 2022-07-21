Великобритания планирует передать Украине десятки артиллерийских орудий и более 1,6 тысячи единиц противотанкового оружия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Минобороны Великобритании Бена Уоллеса.

В новый военный пакет для Украины от Великобритании, согласно заявлению министра обороны Бена Уоллеса, входят:

несколько сотен беспилотников;

1 600 единиц противотанкового оружия;

20 самоходных артиллерийских установок M109 155-мм;

36 артиллерийских установок L119 105-мм;

радиолокационные системы контрбатарейной борьбы;

более 50 тысяч боеприпасов для артиллерии.

Ранее мы писали, что Евросоюз выделил еще 500 миллионов евро на оружие для украинской армии.

Также "Страна" сообщала, что по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Украина перешла на оружие стандартов НАТО из-за дефицита советских снарядов в Европе.

Война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.