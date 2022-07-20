Министр обороны РФ Сергей Шойгу продолжает свои поездки по войскам, которые вторглись в Украину. Сегодня, 20 июля, в минобороны РФ сообщили, что министр посетил группировку войск "Запад".

Из этого сообщения стала известна фамилия командующего этой группировкой - генерал-лейтенанта Андрея Сычевого. На момент начала "спецоперации" он числился командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией Южного военного округа.

Где именно воюет группировка "Запад" - доподлинно неизвестно.

Но, судя по тому, что Шойгу дал Сычевому распоряжение "усилить борьбу с БПЛА и заниматься контрбатарейной борьбой" в приграничных с Россией районах, то речь может идти о Харьковской области - там бои ближе всего к границе с РФ.

Напомним, ранее Шойгу приказал войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности.

Война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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