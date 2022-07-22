Из-за штормовой погоды высока вероятность движения мин в районе побережья Одесской области. Людей просят быть особо осторожными и соблюдать правила безопасности.

Предупреждение опубликовано оперативным командованием "Юг".

"Мины могут дрейфовать, в том числе и к берегу. Опасность отдыха в пляжной зоне слишком высока. И вполне вероятен неконтролируемый взрыв мин", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на одесских пляжах установлены таблички, сигнализирующие об опасности.

Ранее у берегов Болгарии в акватории Черного моря уничтожили плавающую мину.

Также мы писали, как в конце мая в Одесской области взорвали вынесенную после шторма на берег морскую мину.

"Страна" писала, что гибель от разрыва морских мин в Одесской области фиксируют всё чаще, несмотря на то, что вход в море перекрыли ограждением.

Так, в Одессе мужчина пошел купаться в море и подорвался на мине, ему оторвало голову. Еще один отдыхающий подорвался на мине на пляже под Одессой.

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.