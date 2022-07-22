В лесу под Киевом на мине подорвалась женщина.

Об этом сообщил глава ГУ Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что 65-летняя женщина вместе с мужчиной пошла в лес, где наткнулась на противопехотную мину.

"В результате взрыва потерпевшая получила многочисленные телесные повреждения. Медики сделали все для спасения женщины, но, к сожалению, пациентка погибла", – говорится в сообщении главы Нацполиции.

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