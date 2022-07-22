Украина согласилась снять часть своих мин в Черном море и направить грузовые суда в международные воды с капитанами своих ВМС или береговой охраны.

О таком соглашении в рамках договоренностей об экспорте зерна сообщила The New York Times со ссылкой на правительственные источники.

"До сих пор одним из основных препятствий на пути к соглашению были мины, которые Украина разместила в своих портах на побережье Черного моря для сдерживания российских военных кораблей. В конце июня Гутерриш изложил основные элементы соглашения, предложенного Организацией Объединенных Наций и Турцией, которое решит эту проблему.

По словам трех высокопоставленных правительственных чиновников, Гутерриш сказал, что украинцы согласились удалить только несколько мин и направить грузовые суда в международные воды с капитанами своих ВМС или береговой охраны. Затем иностранные экипажи доставят корабли в Стамбул, а затем отправятся в другие пункты назначения", – сообщает издание.

Между тем в МИД Украины не уверены в том, что 22 июля в Стамбуле обязательно подпишут соглашение о разблокировке украинских портов для экспорта зерна.

Как писала "Страна", генсек ООН уже вылетел в Стамбул на подписание договоренностей по экспорту украинского зерна.