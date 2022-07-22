В МИД Украины не уверены в том, что 22 июля в Стамбуле обязательно подпишут соглашение о разблокировке украинских портов для экспорта зерна.

"По итогам может быть подписан документ, содержащий обязательства сторон по безопасному функционированию экспортных маршрутов в Черном море", – говорится в комментарии спикера МИД Украины Олега Николенко, опубликованного на сайте министерства.

"Украинская делегация поддержит только те решения, которые будут гарантировать безопасность южных регионов Украины, сильные позиции ВСУ в Черном море и безопасный экспорт украинской сельскохозяйственной продукции на мировые рынки", – объяснил Николенко.

Напомним, Украина, Россия, Турция и ООН должны подписать соглашение, направленное на возобновление экспорта украинского зерна из Черного моря.

Генсек ООН уже вылетел в Стамбул на подписание договоренностей по экспорту украинского зерна.