Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о торможении процесса переговоров с Россией по разблокированию украинских портов для вывоза зерна.

По его словам, переговоры по зерну упираются в вопрос гарантий.

"Продвижение идет, но идет медленно, учитывая, что Россия – это не та страна, которая может дать какие-либо гарантии, в том числе такие маленькие гарантии, касающиеся именно вывоза зерна. Поэтому должны это понять. И это тоже сложные переговоры", - сказал он в эфире телемарафона.

Подоляк добавил, что следующий этап переговоров может состояться на этой неделе.

Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что завтрашняя встреча в Турции, которая должна была бы финализировать договоренности по зерну, отменена россиянами.

В то же время в МИД РФ заявляли, что "стороны конструктивно подходят к переговорам".

Помимо этого, президент Турции Тайип Эрдоган дал прогноз, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, РФ, Украины и ООН уже на этой неделе. Также сообщалось, что вывоз зерна с территории Украины будет проходить через три морских порта.