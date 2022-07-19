Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Иране заявил, что переговоры по поводу вывоза зерна из Украины через Черное море продвинулись вперед.

"Не все вопросы, правда, еще решены, но то, что движение есть, уже хорошо", – цитируют президента РФ российские издания.

Сообщается также, что Путин поблагодарил Эрдогана "за предоставление площадки для переговоров по проблемам продовольственного характера" и посреднические усилия.

Ранее "Страна" рассказывала о начале встречи двух президентов. Кроме Украины, они собирались обсуждать ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества, реализацию флагманских проектов в торгово-экономической сфере, а также предметно рассмотреть ряд международных тем.

Также мы сообщали о встрече Путина с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и переговорах с аятоллой Хаменеи. Главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.