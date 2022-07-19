Президент России Владимир Путин в Тегеране уже встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и затем провёл переговоры с аятоллой Хаменеи (высший руководитель Ирана).

Сообщается, что главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, а также международную проблематику.

Президент РФ должен принять участие на "Седьмом трехстороннем саммите в Астанинском формате" с участием президентов Турции, Ирана и России, который организован президентом Ирана Ибрагимом Раиси.

Ранее мы писали, что в США продолжают настаивать, что Россия ведет переговоры с Ираном о закупках его беспилотников для войны в Украине. Российская делегация в июне и в июле посещала аэродром Кашан в Иране, чтобы изучить беспилотники "Шахид-191" и "Шахид-129", передает слова советника президента США по национальной безопасности Джейк Салливан CNN.

Как пишет New York Times, Иран может передать России несколько сотен беспилотников, которые армия РФ может использовать в войне в Украине. Источники NYT сообщают, что Иран готовится предоставить до 300 беспилотных аппаратов и уже в этом месяце начнет обучать россиян их использовать.

Впрочем глава МИД Ирана Хосейн-Амир Абдоллахиан заявил, что Иран не будет поставлять России оружие, чтобы не провоцировать дальнейшую эскалацию в Украине.