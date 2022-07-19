Президент РФ Владимир Путин в Тегеране проводит двустороннюю встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Об этом сообщают российские медиа.

По их информации, президенты собираются "обсудить ключевые вопросы российско-турецкого сотрудничества, реализацию флагманских проектов в торгово-экономической сфере, а также предметно рассмотреть ряд международных тем, в том числе ситуацию вокруг Украины и вопрос вывоза украинского зерна".

Ранее Путин встретился с президентом Ирана Ибрахимом Раиси и затем провел переговоры с высшим руководителем этой страны – аятоллой Али Хаменеи.

Эрдоган тоже уже встречался с аятоллой Хаменеи и сделал в ходе встречи несколько заявлений:

"Турция всегда была и будет против односторонних санкций в отношении Ирана";

"братство Ирана и Турции должно расширяться во всех областях, мы призываем турецкие компании инвестировать в Иран";

"в Сирии террористические группировки активно поддерживаются западными странами, такими как Германия, Британия, Франция и особенно США" (вероятно, Эрдоган имеет в виду поддержку курдов американцами);

"позиция Турции в отношении территориальной целостности Сирии ясна, мы ожидаем, что сирийское правительство начнет политические процессы".

Ранее "Страна" сообщала, что Турция заморозит процесс присоединения Швеции и Финляндии в НАТО, если они не выполнят взятые на себя обязательства. Об этом сказал Эрдоган.

Также мы рассказывали о встрече Путина и Раиси.