Урожай украинского зерна из захваченной Харьковской области везут на продажу в Россию. У границы с Белгородской областью образовалась очередь из зерновозов с украинскими номерами.

Об этом заявляет российское государственное информагентство РИА Новости.

Назначенные Россией "власти" области утверждают, что это делается для "спасения нового урожая", так как зернохранилища в регионе переполнены.

Ранее сообщалось, что РФ планирует вывезти 250 тыс. тонн украинского зерна через порт и железную дорогу захваченного Бердянска.

А прошлой неделе Турция решила отпустить российский корабль с украинским зерном. МИД Украины выразил протест.

Война в Украине продолжается уже 146-й день. "Страна" следит за происходящим 19 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 145-го дня войны. На фронте в последние дни возросла активность по двум направлениям - в районе Северска и трассы Донецк–Константиновка. Сергей Шойгу поручил войскам РФ попытаться уничтожить украинское вооружение большой дальности. Валерий Залужный заявил, что ВСУ благодаря в том числе американским РСЗО HIMARS стабилизировали ситуацию на фронте. Главы МИД ЕС согласовали седьмой пакет антироссийских санкций, в него вошел запрет на покупку российского золота.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.