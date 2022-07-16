Через порт в оккупированном Бердянска планируется вывезти из Украины около 100 тысяч тонн зерна.

Об этом заявил назначенный РФ "глава администрации Запорожской области" Евгений Балицкий.

По его словам, четыре крупных корабля уже стоят на рейде Бердянска, готовые к загрузке.

Также Балицкий уточнил, что вывоз зерна производится по железной дороге. По ней уже отправили более 100 вагонов и даже заключили "контракт" на поставку еще 150 тысяч тонн.

Отметим, что тем временем мировые цены на пшеницу пошли вниз после прогресса на переговорах о разблокировке украинских портов.

Война в Украине продолжается уже 143-й день. "Страна" следит за происходящим 16 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 142-го дня войны. В Генштабе сообщали, что бои велись в Донецкой области и все попытки наступления россиян были отбиты. К юго-западу от Донецка в районе Угледара активизировались штурмовые действия противника, которых там давно не было. Также вчера под обстрелы попали учебные заведения в Харькове, Николаеве и Днепропетровской области. Тем временем министр обороны Алексей Резников предрек контрнаступление ВСУ уже в этом году.

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