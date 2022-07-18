Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом Бразилии Жаиром Болсонару важность возобновления экспорта зерна для предотвращения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного Россией.

Об этом Владимир Зеленский написал в Twitter.

"Провел разговор с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили важность возобновления экспорта украинского зерна для предотвращения провоцированного Россией глобального продовольственного кризиса", - говорится в сообщении президента.

Владимир Зеленский также призвал всех партнеров присоединяться к санкциям против России.

Напомним, в Стамбуле на этой неделе состоятся переговоры по зерну, на которых может быть подписано итоговое соглашение.

Также "Страна" сообщала, что на предыдущей встрече в Стамбуле договорились о разблокировке трех украинских портов для экспорта зерна. Планируется разблокировать Одессу, Черноморск и Южный.

Война в Украине продолжается уже 145-й день. "Страна" следит за происходящим 18 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 144-го дня войны. В Генштабе сообщили, что ВСУ отбили попытку войск РФ взять Берестовое и Белогоровку и атаки противника в направлении Северска. В США предположили, что Кремль приказал силам РФ взять под контроль всю Харьковскую область, но оценили вероятность такого сценария как "чрезвычайно низкую". Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что Украина намерена наносить удары по военным целям в Крыму. А Алексей Арестович сказал, что Крымский мост станет объектом украинских атак, "как только появится техническая возможность".

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о том, как живут в Европе украинские беженцы на пятом месяце войны.