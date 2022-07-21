Экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Об этом сообщил "Суспильному" член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров.

"Экспорт будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам", - рассказал Умеров.

Он добавил, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.

"Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН… По этим коридорам мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут только проверять, чтобы в этих судах не было вооружения", - отметил нардеп.

Ранее СМИ сообщали, что план ООН по вывозу украинского зерна подразумевает разминирование побережья Черного моря.

Между тем Владимир Путин в Иране заявил, что переговоры по зерну "продвинулись вперед".