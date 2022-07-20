План ООН по вывозу украинского зерна подразумевает разминирование побережья Черного моря. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источник.

После разминирования планируется вывод судов с зерном, с чем готова помочь Турция, говорится в сообщении.

Аналогичные детали планы по вывозу украинского зерна раскрыла и WSJ, которая писала о заключенном соглашении в Стамбуле, согласно которому зерно может отправляться из трех украинских портов конвоями в сопровождении украинских судов, с прекращением огня.

Турецкие ВМС будут проверять пустые суда, прибывающие в украинские порты, чтобы развеять опасения России, что суда могут быть использованы для перевозки западного оружия. ООН создаст центр управления и контроля в Стамбуле для отслеживания уровней угрозы судоходству.

Напомним, Путин на встрече с Эрдоганом заявил, что переговоры по зерну "продвинулись вперед".

Ранее Минфин США разрешил транзакции с РФ, связанные с удобрениями, продовольствием, посевными материалами, лекарствами, медоборудованием.

Как писала "Страна" разблокирование экспорта российского продовольствия может быть "разменом" на разблокирование вывоза зерна из черноморских портов Украины.

Тем временем война в Украине продолжается уже 147-й день. "Страна" следит за главными новостями 20 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 146-го дня войны. В Генштабе сообщали о боях на четырех основных направлениях: к северу от Харькова, к северо-западу от Славянска, к востоку от Северска и к востоку и югу от Бахмута. Виталий Ким заявил, что Николаев хотят закрыть на несколько дней и провести рейд против коллаборантов. Член делегации РФ на переговорах Леонид Слуцкий сказал, что условия переговоров будут ужесточены, если Украина решит их возобновить. Научный сотрудник фонда Карнеги Татьяна Становая в колонке для New York Times написала о том, что "Путин верит, что выиграет войну в Украине".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает о последних событиях на фронте и вокруг Украины.