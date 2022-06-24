По предварительным подсчетам, Украине для разминирования своих территорий понадобится 10 лет. Об этом сообщил пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий.

"Это оптимистичные подсчеты, потому что мы еще не знаем, что происходит на территориях, где ведутся активные боевые действия. И что мы увидим, когда освободим их от оккупантов. Подразделения ГСЧС до сих пор работают над разминированием государства после Первой и Второй мировых войн", - сказал пресс-офицер.

Сейчас от очищено более 62 тысяч гектаров территории, обезврежено более 45 тысяч взрывоопасных предметов, из них около 2 тысяч авиационных бомб. Также проводят разминирование водных объектов.

"На данный момент наши спасатели и пиротехники работают над тем, чтобы очистить акватории. В настоящее время очищено около 33 гектаров акваторий - на Киевщине, Сумщине, Запорожье, Николаевщине. Обезврежены 664 взрывоопасных предмета", - добавил Хорунжий.

Также он порекомендовал украинцам на выходить на отдых у водоемов в Киевской, Сумской, Донецкой, Черниговской, Одесской, Запорожье, Харьковской и Николаевской до тех пор, пока там территория не будет очищена от взрывоопасных предметов.

Ранее "Страна" писала о том, как живет Одесса без туристов и с заминированными пляжами.

Война в Украине продолжается уже 121-й день. Мы следим за главными новостями 24 июня в обновляемом материале.

Также "Страна" подводила итоги 120-го дня войны. Продолжались бои в Луганской области, где ВСУ рискуют попасть в окружение. В Госпогранслужбе заявили, что РФ не готовит наступление на севере Украины, но сосредотачивает там войска, чтобы сковать силы ВСУ. Министр обороны Резников заявил, что в страну уже прибыли американские зенитно-ракетные комплексы HIMARS.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях на фронте и вокруг Украины.