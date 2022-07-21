Встреча в Турции 22 июля, которая должна была бы финализировать договоренности по зерну, отменена россиянами. Встречи продолжатся в онлайн-режиме.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своём Телеграм-канале.

В то же время в МИД РФ сегодня заявляли, что "стороны конструктивно подходят к переговорам". Однако российские СМИ со ссылкой на власти РФ неоднократно акцентировали на том, что план ООН по "зерновому вопросу" подразумевает разминирование черноморского побережья.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган дал прогноз, что меморандум по зерновому вопросу будет подписан на встрече делегаций Турции, РФ, Украины и ООН уже на этой неделе. Также сообщалось, что вывоз зерна с территории Украины будет проходить через три морских порта.

Тем временем война в Украине продолжается уже 148-й день. "Страна" следит за ситуацией на фронте и в тылу в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 147-го дня войны. На главном участке фронта - в Донецкой области - шли бои вокруг Северска и Бахмута, а также южнее - в районе Донецка. В Херсонской области продолжались удары по двум основным переправам через Днепр. По Антоновскому мосту под Херсоном уже дважды ударили из установок HIMARS. В Пентагоне заявили, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит изыскивать новые способы оказания долгосрочной военной помощи Киеву.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему в армиях Украины и России нарастают проблемы с беспилотниками и как их будут решать.