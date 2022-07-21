Появилась уточненная информация о предстоящей поездке генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша в Стамбул: как сообщает Reuters, он поедет туда уже сегодня, 21 июля.

Официальные лица ООН и Турции стремятся заключить общее соглашение с Россией и Украиной в письменной форме, чтобы возобновить экспорт украинского зерна из Черного моря, говорится в сообщении агентства.

При этом в офисе генсека ООН заявляют, что ситуация в переговорах по экспорту зерна из Украины "остается подвижной", пока нельзя сказать, когда будет подписано соглашение.

В заявлении офиса Гутерриша также говорится, что ООН работает над тем, чтобы продовольствие и удобрения Украины и России вернулись на мировые рынки.

В то же время источник в ООН сообщил российскому "РИА Новости" о том, что "похоже, все вопросы по экспорту зерна решены, в пятницу в Стамбуле состоится подписание документа".

Напомним, Украина, Россия, Турция и ООН должны подписать соглашение, направленное на возобновление экспорта украинского зерна из Черного моря. Однако генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил, что чтобы договориться об установлении мира, еще предстоит пройти "долгий путь".

Ранее мы писали, что вывоз зерна с территории Украины будет проходить через три морских порта.