В акватории Черного моря болгарские ВМС уничтожили плавающую мину.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил Болгарии.



Болгары уничтожили мину, которая дрейфовала в 50 километрах от побережья неподалеку от города Варна.



Ее увидел экипаж теплохода Monterey, шедший под флагом Либерии. На место вышел базовый тральщик "Прибой" и вылетел вертолет "Пантер" ВМС Болгарии.



По данным военных, это была якорная мина типа "Ям". Ее взорвали водолазы.

Ранее мы писали, как Вооруженные силы Турции обезвредили морскую мину, обнаруженную в проливе Босфор. Вооруженные силы Украины намекнули, что Черное море минирует именно Россия. По данным ведомства, 26 марта властям Турции пришлось запретить движение через пролив Босфор из-за того, что в водах обнаружили морские мины старого образца. В пресс-службе заявили, что война России и Украины напрямую влияет на безопасность в Черном море, парализуя свободное судоходство всех причерноморских стран.

Также "Страна" сообщала, что недавно на пляже в Одесской области сдетонировала мина. Это произошло у села Сычавка возле города Южное. Отдыхающих не было, поэтому никто не пострадал - но выбило окна в строительном вагончике неподалеку.