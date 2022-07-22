Появился текст соглашения об экспорте зерна из Украины, которое было подписано в Стамбуле в пятницу, 22 июля.

Ключевой момент из текста соглашения по экспорту украинского зерна - это то, что инспекционные группы, которые будут проверять суда идущие из и в украинские порты на предмет наличия оружия и прочих запрещённых к перевозке товаров, будут состоять из представителей всех сторон соглашения - то есть, Украины, России и Турции, а не только Турции, как сообщалось ранее.

Напомним, Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Такой же документ подписала и Россия.

Контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", через которые будет осуществляться вывоз зерна, по документу остается за украинской стороной.

Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

Ранее мы писали, что зерновое соглашение разблокирует 80 застрявших в портах Украины сухогрузов с 25 млн тоннами зерна.

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