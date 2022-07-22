Соглашение по зерновому коридору предполагает разблокировку 80 сухогрузов с продовольствием, застрявших в портах Украины.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники.

"Соглашение позволит на первом этапе доставить не менее 25 млн тонн зерна на мировые рынки", - сообщает источник.

Напомним, подписание зерновой сделки ожидается сегодня.

Но МИД Украины не уверен в том, что сегодня в Стамбуле обязательно подпишут соглашение о разблокировке украинских портов для экспорта зерна.

При этом Украина согласилась снять часть своих мин в Черном море для вывоза зерна. А российские СМИ пишут, что коридор для вывоза украинского зерна в Черном море заработает в ближайшие недели.

Вместе с тем, на Западе растут опасения, что сделка может "сорваться в последний момент".

Тем временем война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

Ранее мы подводили итоги 148-го дня войны. На Донбассе ситуация на фронте за сутки почти не изменилась. На юге россияне продолжали обстреливать Николаев и Никополь, а также разместили военную технику в машинном зале первого энергоблока Запорожской АЭС. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил о намерении Украины завершить войну до зимы. НБУ вчера официально девальвировал гривну на 25% - до 36,6 грн за доллар.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.