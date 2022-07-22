Гарантии безопасности для экспорта украинского зерна согласованы, коридор по его вывозу начнет действовать в ближайшие недели.

Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщает российское агентство "РИА Новости".

Ранее New York Times информировала, что Украина согласилась снять часть своих мин в Черном море и направить грузовые суда в международные воды. Подписание "зерновой сделки" многие ожидают уже сегодня вечером.

Вместе с тем, ранее сообщалось, что россияне отменили завтрашнюю встречу в Турции по зерновому вопросу. Она пройдет в режиме онлайн.

Подоляк же заявлял, что переговоры с Россией по "зерновому вопросу" затормозились из-за вопроса гарантий.

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывает, почему украинские власти резко опустили гривну и что будет с курсом дальше.