Украина, Турция и ООН подписали соглашение об экспорте зерна.

Это произошло в пятницу, 21 июля.

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России.

Контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", через которые будет осуществляться вывоз зерна, по документу остается за украинской стороной.

Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.

Перед этим советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что прямого соглашения между Россией и Украиной по разблокированию экспорта зерна не будет. Украина подписала договор по зерну с Турцией и ООН, с ними же подпишет зеркальный документ и Россия.

Как пишут СМИ, зерновое соглашение разблокирует 80 застрявших в портах Украины сухогрузов с 25 млн тоннами зерна.

Вместе с тем, на Западе опасались, что сделка может "сорваться в последний момент".