Заключению соглашения о вывозе украинского зерна предшествовало выведение из под санкций ЕС и США экспорта российской сельхозпродукции и удобрений.

Вероятно, это было одним из условий России для согласия на разблокировку украинских портов, - пишет Telegram-канал "Политика Страны".

Сегодня эту тему Россия решила закрепить на уровне ООН.

В Стамбуле Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали Меморандум о взаимодействии в содействии поставок российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

"Для нас очень важно решить вопрос экспорта на мировые рынки российского зерна", - заявил Гуттериш.

Напомним, что 22 июля было подписано соглашение об условиях экспорта украинского зерна через три порта - Одесса, Черноморск и Южное.

Оно будет действовать 120 дней с возможностью продления. Порты при этом разминировать не будут.

Первые поставки украинского зерна после блокировки портов в Черном море из-за военных действий могут начаться уже на следующей неделе.

Ранее мы писали, что в США заявили, что готовы дать гарантии работы экспортерам зерна и удобрений из России.