После подписания соглашения об экспорте украинского зерна, его могут начать вывозить из Одессы, Черноморска и Южного уже на следующей неделе.

Об этом написал в своем Телегам-канале депутат "Евросолидарности" Алексей Гончаренко.

Также он сообщил, что в ООН рассматривается вопрос об объявлении Одессы - портом международного значения и запрете проведения там каких-либо боевых действий.

"Фактически гарантированием военными США и Британии безопасности Одессы в случае наступления россиян. Это хорошая новость" - сообщил депутат.

Напомним, что 22 июля Украина подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Такой же документ подпишут россияне.

Документ подписали министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, министр обороны Турции Хулуси Акар и генсек ООН Антониу Гутерреш. Такой же документ должны подписать представители Турции, ООН и России.

Контроль портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный", через которые будет осуществляться вывоз зерна, по документу остается за украинской стороной.

Нахождение в этих портах других судов, кроме тех, которые должны обеспечивать экспорт зерна и связанных с ним пищевых продуктов и удобрений не предусматривается.