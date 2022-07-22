Военного сопровождения для перевозящих зерно судов в рамках соглашения по разблокировке украинских портов не планируется.

Об этом рассказал ТАСС источник, близкий к ходу переговоров.

"Военный эскорт не планируется, в соглашении стороны обязуются не атаковать перевозящие зерно суда", - сказал он.

Напомним, ранее российские СМИ сообщили, что коридор для вывоза украинского зерна в Черном море заработает в ближайшие недели.

Также сообщалось, что зерновое соглашение разблокирует 80 застрявших в портах Украины сухогрузов с 25 млн тоннами зерна.

Впрочем, западные СМИ пишут, что подписание зернового соглашения может "сорваться в последний момент".

Тем временем, война в Украине продолжается уже 149-й день. "Страна" следит за происходящим 22 июля в обновляемом материале.

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