Сегодня, 21 июля, в Стамбуле состоится церемония подписания соглашения о вывозе зерна через украинские порты, которое разблокирует 80 застрявших в портах Украины сухогрузов с 25 млн тоннами зерна. Документ от имени Украины подпишет министр транспорта, возглавляющий украинскую делегацию в Стамбуле, а со стороны России - глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Об этом сообщает телеканал ТРТ.

По данным сайта Управления по коммуникациям Турции, подписание состоится сегодня в 16:30 во дворце Долмабахче в Стамбуле.

Участвовать в подписании помимо представителей Украины и РФ будут президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш.

Как пишет турецкий телеканал Habertürk, министр обороны России Сергей Шойгу уже прибыл в Стамбул для подписания соглашения по разблокировке украинских портов для вывоза зерна.

По данным Habertürk, соглашение от Турции и РФ подпишут главы военных ведомств двух стран. То есть подписантом выступит глава Минобороны Алексей Резников (а не министр транспорта, как сообщает ТРТ - Ред.)

При этом МИД Украины не уверен в том, что сегодня в Стамбуле обязательно подпишут соглашение о разблокировке украинских портов для экспорта зерна, а на Западе растут опасения, что сделка может "сорваться в последний момент".

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