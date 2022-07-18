Комиссия США по международной торговле постановила, что азотные удобрения из России не представляют угрозы американской индустрии, поэтому для антидемпинговых пошлин нет оснований.

Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте ведомства.

"Карбамидно-аммиачные смеси из России и Тринидада и Тобаго не несут урона американской индустрии", — сообщило ведомство, опубликовав окончательное решение по антидемпинговому расследованию.

О том, что комиссия по международной торговле США рассматривает возможность повышения пошлин на импорт азотных удобрений из России, Тринидада и Тобаго сообщалось еще в июне прошлого года.



Ранее США предупредили о возможности введения антидемпинговых пошлин в отношении карбамидо-аммиачной смеси (КАС) из Российской Федерации, заявив, что она продается по заниженным ценам. Минторг США рекомендовал таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США. Сообщалось, что до завершения антидемпингового расследования с российских поставщиков будут взиматься соответствующие пошлины.

На прошлой неделе Министерство финансов США ослабило ограничительные меры против России, разрешив транзакции с Россией, связанные с продовольствием, удобрениями, посевными материалами, лекарствами и медицинским оборудованием.

А в июне Минфин США разрешил до 5 декабря операции с банками России по энергоносителям, несмотря на санкции.