Президент США Джо Байден планирует в ближайшее время провести переговоры с лидером Китайской Народной Республики Си Цзиньпином об отмене пошлин на некоторые китайские товары.

Об этом сообщает издание "Голос Америки".

По словам Байдена, переговоры будут касаться отмены некоторых пошлин на китайские товары, введенных при Дональде Трампе. Президент США добавил, что приближается к решению о судьбе экономических санкций.

"Я нахожусь в процессе принятия решения", - заявил Байден журналистам в краткой беседе после поездки на велосипеде возле своего пляжного дома в Делавэре.

По данным издания, помощники по нацбезопасности и экономике завершают обзор тарифной политики США и вскоре предоставят рекомендации президенту.

Известно, что введенные при бывшем президенте США Дональде Трампе тарифы предусматривали 25%-ю пошлину на китайские товары на миллиарды долларов. Санкции были направлены на сокращение дефицита торгового баланса США и принуждение Китая к более справедливой практике.

Ранее мы писали, что Китай запросил встречу с США на уровне глав минобороны в Сингапуре.

Также "Страна" сообщала, что Госдеп США раскритиковал позицию Китая по войне в Украине и заявил, что Пекин встал на сторону Москвы.