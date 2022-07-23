В субботу, 23 июля, в Украине идет уже 150-й день войны с Россией.

В Донецкой и Луганской области продолжаются бои с попытками продвижения РФ в районах Северска и Бахмута.

В Херсонской области российские войска предприняли ряд контратак, но безуспешно.

Одной из главных новостей вчера было подписание соглашения, которое позволит экспортировать украинское зерно из портов. Ожидается, что вывозить его начнут в ближайшее время.

Подробнее об этом читайте в итогах за 22 июля.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

23 июля

09:50 В Харькове из-за обстрела центра города выбиты окна в университете строительства и архитектуры. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов.

Также поврежден памятник ученому Алексею Бекетову.

09:25 Администрация Байдена пока воздерживается от передачи Украине ударных беспилотников большой дальности, пишет The Wall Street Journal.

Речь о модели MQ-1C Grey Eagle, который Украина запросила два месяца назад. Но Белый дом опасается, что этот самолет может оказаться в руках России, "если украинские силы будут разбиты".

При этом производитель дронов - компания General Atomics - заявила, что в случае одобрения, обучит украинцев пилотировать "Серым Орлом" за пять недель по ускоренной программе.

Судя по публикации Wall Street Journal, военно-аналитические структуры вроде "Института изучения войны" выступают за предоставление Украине таких беспилотников и критикуют осторожную позицию Байдена.

Причина беспокойства - истощение беспилотного парка Украины и наращивание таких возможностей у российской армии, пишет издание.

Отметим, что вчера Белый дом согласовал передачу Киеву более 500 дронов Phoenix Ghost - это беспилотники-камикадзе.

09:20 Под Кропивницким сегодня был мощный ракетный удар.

8 ракет "Калибр" и 5 ракет Х-22 попали в инфраструктурные объекты. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов "Укрзализныци".

Есть погибшие и раненые, сообщил губернатор Андрей Райкович. Один из районов Кропивницкого без света.

09:15 "Институт изучения войны" (США) заявил, что не может подтвердить слухи об окружении российских войск в селе Высокополье Херсонской области.

Вчера о таком окружении заявил советник главы ОП Алексей Арестович. По его словам, в Высокополье "на три четверти" окружено более тысячи российских военных.

09:10 Уром по Николаеву нанесли удар шестью ракетами комплекса С-300. В результате произошло возгорание на территории склада и сухой травы, сообщил губернатор Виталий Ким.

Другие попадания были по окрестностям города. Предварительно без жертв и пострадавших. Подробная информация уточняется.

09:05 Рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта Украины в иностранной валюте с уровня "ССС" до "C".

"Процесс, похожий на дефолт, запущен", - сообщило агентство.

Началом этого процесса Fitch считает заявление Кабмина Украины о необходимости отсрочки по внешним платежам на два года.

09:00 Подробности утреннего удара по Харькову.

Попало по Основянскому району. Есть 1 пострадавший, состояние – легкое. Предварительно стреляли из реактивных систем залпового огня.

Поврежден жилой дом, офисные помещения, сообщил губернатор Олег Синегубов.

08:55 В Крыму заявили, что восстановили линии электропередач, взорванные в Херсонской области после аннексии полуострова.

Оккупационные "власти" в Херсоне сообщили, что будут получать электричество из Крыма, если Киев его отключит.

То есть пока что Украина поставляет электроэнергию на оккупированные территории.

08:50 Педофилы из Великобритании приезжают в Польшу под предлогом гуманитарной помощи украинским беженцам, среди которых оказались тысячи детей без родителей.

Об этом сообщает газета Independent со ссылкой на Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (National Crime Agency, NCA).

По данным агентства, в течение шести недель после начала войны в Украине на территорию Польши прибыли не менее десяти человек, ранее осужденных за преступления на сексуальной почве против несовершеннолетних.

После беседы с сотрудниками иммиграционной службы и правоохранительных органов всех прибывших в Польшу британских педофилов попросили покинуть страну. Власти Британии работают над предотвращением подобного "туризма".



Всего в Польше находятся не менее пяти тысяч украинских детей, лишенных родительского присмотра, информирует NCA.

08:45 Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщает, что вчерашний взрыв на территории Горловки - это удар по машиностроительному заводу, где россияне ремонтировали военную технику.



08:40 В распоряжении Байдена осталось шесть миллиардов долларов для военной помощи Украине.

Об этом пишет в Твиттере журналист Foreign Policy Джек Детч со ссылкой на представителей Белого дома.

Отметим, что финансовый год в США заканчивается 30 сентября. То есть, по идее, истратить эти средства нужно будет до этой даты.\

08:35 Неожиданные новости приходят из коммунистической Кубы.

На 25 сентября там назначили референдум по вопросу однополых браков и усыновления детей ЛБГТ-парами. Такая норма вписана в новый проект семейного кодекса, за который уже проголосовал парламент. Но документ вступит в силу, только если его поддержат на референдуме.

Отметим, что в Украине сейчас многие представители правящей партии "Слуга народа" выступают за легализацию однополых браков. Недавно Рада ратифицировала Стамбульскую конвенцию, которая вводит понятие "гендера". Это происходит в рамках движения в Европейский союз.

Референдума по этому вопросу власти Украины проводить не предлагают.

Не исключено, что и кубинская история как-то связана с вероятной разрядкой в отношении США, о которой в последнее время говорят в администрации Байдена.

08:30 Украинский стриминговый сервис Oll.tv прекратил свою работу.

На его сайте указано, что произошло это из-за вступления в силу закона об олигархах.

Oll.tv входило в собственность Рината Ахметова, который недавно отказался от всех своих медиаактивов.

08:25 В центре Харькова после взрыва поднимается дым, пишут местные телеграм-паблики.

08:20 На востоке Украины погибли двое американских граждан, которые сражались в рядах ВСУ. Об этом заявили в Госдепартаменте, сообщает ABC news.

"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США на Донбассе. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", - сообщило ведомство.

Другие подробности пока не разглашаются.

08:10 Секретарь Запорожского горсовета Куртев говорит, что в областном центре взрывов не было.

То, что слышали жители города рано утром - взрывы в Запорожском районе. Которые звучали там и вчера вечером.

08:05 Ночью прозвучали взрывы в Николаеве, а с утра - в Харькове, Запорожье и Кировоградской области.

По Николаеву и Харькову мэры подтвердили удары.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится", - написал мэр Харькова Игорь Терехов.

Также губернатор Кировоградской области призвал всех оставаться в укрытиях и пообещал детали позже. Видимо, и там был прилет.

08:00 Начался 150-й день войны. Ключевое из утренней сводки Генштаба:

1. Был отбит штурм в направлении Верхнекаменского и Северска. То есть противник уже подошел вплотную к этому городу.

2. Отражен очередной штурм Углегорской ТЭС (к югу от Бахмута), продолжаются бои в Покровском (к востоку от Бахмута).

3. По Херсонской области говорится, что противник сдерживает контрнаступление ВСУ.

Об окружении тысячной группировки противника в Высокополье, о чем вчера заявлял Арестович, не упоминается. Как и о занятии села Ольгино.