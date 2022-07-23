Украинские военнослужащие из оперативного командования "Юг" подтвердили, что ВС РФ нанесли ракетный удар по Одесскому морскому торговому порту. Их процитировал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

"Враг атаковал Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа "Калибр", - говорится в сообщении.

Братчук также уточнил, что всего оккупанты РФ выпустили четыре ракеты, а сбить удалось две из них. Остальные попали по объектам инфраструктуры порта.

МИД Украины отреагировал на обстрел порта Одесса и связал его с заключённым вчера "зерновым" соглашением по разблокированию украинских портов.

Спикер украинского МИД Олег Николенко призвал ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках подписанного вчера соглашения о безопасном экспорте зерна.

Сегодняшний обстрел Одессы он назвал "плевком Путина" в лицо генсеку ООН и президенту Турции Эрдогану.

"Меньше 24 часов понадобилось РФ, чтобы ракетным ударом по территории порта города Одесса подвергнуть сомнению договоренности и обещания, данные ею ООН и Турции в подписанном вчера в Стамбуле документе", — сказал Николенко.

Напомним, сегодня по Одессе был нанесен массированный ракетный удар. Сперва местные Telegram-каналы сообщали, что взрывов было около десяти. Также в сети публиковали кадры последствий "прилета", на которых видно – после попадания начался пожар.

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